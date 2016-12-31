بينك ترزق بطفلة ثانية من زوجها كاري هارت

رزقت النجمة العالمية بينك Pink طفل ثانٍ من زوجها كاري هارت Carey Hart في 26 كانون الأول/دسمبر الجاري.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً صورة لها مع طفلها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لتعود وتنشر بعدها صورة لزوجها مع المولود الذي أطلق عليه اسم جايمسون مون Jameson Moon .

يُشار إلى أن بينك و كاري هارت البالغ من العمر 41 عاماً لديهما طفلة تدعى ويلو Willow وتبلغ من العمر 5 أعوام .

يذكر أن بينك واسمها الحقيقي Alecia Beth Moore تزوجت في 7 يناير عام 2006 في كوستا ريكا.

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