مدير أمن الغربية يشدد على انتشار قوات الأمن لتأمين الكنائس فى العام الجديد

الغربية اسلام الخياط

أكد اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، علي انتشار الأجهزة الأمنية لتأمين الكنائس، مع تعيين خدمات أمنية مشددة من الضباط والأفراد على كافة الكنائس، لتفتيش روادها من خلال البوابات الإلكترونية المتواجدة أمامها، لتحقيق التأمين المطلوب، وذلك فى ظل احتفالات أعياد الميلاد المجيد، والاحتفال براس السنة الميلادية.

وأوضح خليفة في تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع "، بأن مديرية الأمن تنفذ خطتها الأمنية لتأمين كافة الكنائس والمطرانيات بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ونشر فرق من ضباط المفرقعات بتمركزات بمحيط الكنائس لسرعة الانتقال لأي بلاغ، بجانب تأمين مختلف الميادين والمنشآت العامة والحيوية، والدفع بقوات من الحماية المدنية وقوات الأمن المركزي وضباط البحث الجنائى.

وأوضح مدير الأمن، أن هناك حملات مكبرة يتم تنفيذها لضبط الخارجين عن القانون، وتكثيف التواجد الأمنى بجميع الشوارع والميادين، من خلال دوريات وتمركزات ثابتة ومتحركة لضبط العناصر الإجرامية.