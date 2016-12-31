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لون عينك بيقول كتير عن صحتك.. العيون الزرقاء أكثر عرضة لسرطان الجلد

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لون عينك بيقول كتير عن صحتك.. العيون الزرقاء أكثر عرضة لسرطان الجلد لون عينك بيقول كتير عن صحتك.. العيون الزرقاء أكثر عرضة لسرطان الجلد

>كتبت نهى طارق

تقول الدراسات إن لون العين قد يشير إلى احتمالية الإصابة بكثير من الأمراض، وقد رصد موقع Step to Health بعض العلاقات بين لون العين والإصابة ببعض الأمراض، ومنها:

 

العيون الداكنة أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين

إعتام عدسة العين هو أن يشعر الشخص بضبابية الرؤية، وقد أثبتت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لطب العيون أن الأشخاص أصحاب العيون الداكنة أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين بمقدار 1.8 إلى 2.8 مرة مقارنة بغيرهم من الأشخاص.

 

لذلك ينصح الأطباء أصحاب العيون الداكنة بعدم التعرض للشمس كثيراً وبطريقة مباشرة وارتداء نظارة شمسيه جيدة.

 

البهاق والعيون الزرقاء

تقول الدراسات إن البهاق هو أقل شيوعاً بين الأشخاص أصحاب العيون الزرقاء، تم الحصول على هذه النتيجة بعد دراسة 3000 شخص يعانون من البهاق منهم 27% أصحاب زرقاء و%30 أصحاب عيون خضراء وعسلى، و43% من أصحاب العيون البنية.

 

سرطان الجلد والعيون الزرقاء

أثبتت النظريات العلمية ارتباط مرض البهاق وسرطان الجلد تماماً، فما يحمى من مرض البهاق يرفع من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذلك يقول العلماء إن أصحاب العيون الزرقاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.


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