ضبط 250 كيلو جراما أغذية مجهولة المصدر بنجع حمادى

قررت نيابة مركز نجع حمادى تكليف مفتش الأغذية لبيان مدى صلاحية 100 كيلو و800 جرام لانشون و150 كيلو جرام طحنية و875 كيلو جرام معسل مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة تاجر جملة بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى.

كانت قوة أمنية من مباحث التموين بإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث تمكنت من ضبط 875 كيلو جرام معسل و100 كيلو و800 جرام لانشون و150 كيلو جرام طحنية مجهولة المصدر، وبدون فواتير داخل محل ملك ريمون س ش 37 سنة تاجر جملة تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.