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ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بالبساتين

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ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بالبساتين ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى بالبساتين

>كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت اشراف اللواء خالد عبد العال مدير الأمن من ضبط "محمد.س" 26 سنة عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جراما ومبلغ مالى 900 جنيه، وسلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 مم وطلقة من ذات العيار.

كانت قوة امنية من مباحث قسم شرطة البساتين قد تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات سالفة الذكر، وبمناقشته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن النفس، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 

 

 


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