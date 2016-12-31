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جامعة القاهرة: حالات الغش بالامتحانات معدودة على أصابع اليد حتى الآن

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جامعة القاهرة: حالات الغش بالامتحانات معدودة على أصابع اليد حتى الآن جامعة القاهرة: حالات الغش بالامتحانات معدودة على أصابع اليد حتى الآن

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن حالات الغش بامتحانات الجامعة للفصل الدراسى الأول، التى انطلقت يوم ٢٥ ديسمبر الجارى، معدودة على أصابع اليد حتى الآن.

 

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حالات الغش قليلة للغاية بسبب تطبيق سياسات الجامعة فى الامتحانات الموضوعية، وكذلك تغليظ عقوبات الغش وانتظام أعضاء هيئة التدريس والمراقبين فى التواجد باللجان، وتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بمحاولات الغش.

 

وأوضح، أن مجلس الجامعة قرر ألا يحرم طالبًا من الامتحان حتى الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مؤكدًا السماح لهم بدخول الامتحانات وتسديد المصروفات الدراسية خلال الفصل الدراسى الثانى.

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