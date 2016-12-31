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نقيب البيطريين: الاستزراع السمكى بالقناة يضعنا على خريطة العالم لتصدير الأسماك

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نقيب البيطريين: الاستزراع السمكى بالقناة يضعنا على خريطة العالم لتصدير الأسماك نقيب البيطريين: الاستزراع السمكى بالقناة يضعنا على خريطة العالم لتصدير الأسماك

>كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن مشروع الاستزراع السمكى بقناة السويس يضع على الخريطة الدولية لتصدير الأسماك، خاصة أنه سيتم بالمياه المالحة، والذى يحتاج إلى قدرات وخبرات مرتفعة، مشيرًا إلى أن مصر معروف عنها تقدمها فى الاستزراع السمكى بالمياه العذبة لأسماك البلطى والبورى والمبروك، موضحًا أن ترتيبنا العالمى فى الاستزراع السمكى الثامن، والثانى بعد الصين فى استزراع السمك البلطى.

 

وأضاف العامرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دخول مصر إلى الاستزراع فى المياه المالحة بشكل متوسع فى أسماك "الأروس واللوط" سيتيح لها ميزة تصديرية، على عكس ما يتم مع سمك البلطى حيث ضعف الإقبال الخارجى على طلبه، وبالتالى يدر المشروع عملة صعبة للبلاد، لافتًا إلى أن اختيار المنطقة جاء مناسبًا لاقترابها من ميناء التصدير.

 

ووجه نقيب البيطريين، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لإقدامه على هذا المشروع، لما سيحققه لمصر من نقلة فى مجال الاستزراع السمكى.


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مصر 365

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