البدرى ورئيس قطاع ناشئى الأهلي يحسمان إعارة 5 لاعبين لطنطا والتعدين

كتب رمضان حسن

يحسم حسام البدري، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالأهلي، بالاتفاق مع جهازه المعاون ومحمود صالح رئيس قطاع الناشئين، ملف اللاعبين الشباب المطلوبين للإعارة فى أندية طنطا والنصر للتعدين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وطلب طنطا التعاقد مع ثنائى فريق الشباب مواليد 97 وهما حسام الدين وعمرو السعداوى، فيما طلب النصر للتعدين استعارة ثلاثى الفريق ذاته هشام شعبان وكريم يحيى ومصطفى الفرماوى المعار لنادى مصر المقاصة، والذى يستعد لفسخ عقده فى شهر يناير.

وسيطرح البدري رؤيته وتقييمه لمستوى اللاعبين الخمسة ومدى استفادة الفريق الأول من جهودهم، وفى حالة تمسكه باستمرار لاعب معين للاستعانة به فيما بعد مع الفريق الأول فسيتم الاستجابة لمطلبه.