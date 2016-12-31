البدري يسقط الخمسة الكبار ويتربع على عرش الصدارة

أسماء عمر

تمكن حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلي، من تحقيق فوز مستحق على نادى الزمالك الغريم التقليدى فى مباراة الجولة الـ17 من الدورى العام بهدفين نظيفين، بفضل استراتيجيته التى أثبتت تفوقها فى أكثر من لقاء صعب خاضه المارد الأحمر منذ انطلاق مسابقة الدورى العام، فى واحدة من أفضل انطلاقات الأهلي فى مسابقة الدورى لينهى المارد الأحمر الدور الأول دون أن يتعرض للخسارة.

1ـ تخطى أول اختبار أمام الإسماعيلى

استلم حسام البدرى قيادة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي فى ظروف صعبة، عقب خسارة الأهلي لبطولة كأس مصر أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف، وخروجه من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا تحت قيادة الهولندى مارتن يول.

وعقب تعيين البدرى أصبح الأهلي على موعد مع لقاء مهم يمثل قمة من نوع خاص أمام فريق الدراويش، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدورى العام لينجح البدرى فى اجتياز الاختبار الصعب أما النادى الإسماعيلى ويفوز بهدف نظيف بأقدام عبد الله السعيد، ويحصد ثلاث نقاط مهمة فى مستهل مشواره بالدورى.

2ـ انتصار صعب على المقاصة

تمكن الأهلي من تحقيق فوز صعب على خصم عنيد وهو مصر المقاصة بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت بينهما فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى، فى لقاء تبارى فيه كل من حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلي وإيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة حتى الثوانى الأخيرة، وشهد اللقاء العديد من الفرص الضائعة للفريقين، أبرزها ركلة جزاء المقاصة التى احتسبت فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وتصدى لها شريف إكرامى حارس مرمى الأهلي ببراعة، ليعلن فوز الأهلي باللقاء الذى مثّل عنق زجاجة للمارد الأحمر وبثلاث نقاط ابتعد بها الأهلي عن المقاصة أقرب منافسيه بفارق سبع نقاط. أحرز هدف المباراة الوحيد عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 22 من عمر المباراة.

3ـ ثلاث نقاط فى الدقائق القاتلة أمام سموحة

حقق الأهلي فوزًا قاتلًا بهدف نظيف على ضيفه سموحة، فى اللقاء الذى جمعهما ضمن الجولة الرابعة عشر للدورى، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع سعد سمير فى الدقيقة 93، من استغلال لكرة عرضية لعبها برأسه، لتصطدم بوجه الحارس محمد أبو جبل، وتعود إليه مجددًا ليسددها فى الشباك. ويحصد الأهلي ثلاث نقاط ثمينة أمام سموحة تعزز وجوده فى صدارة جدول المسابقة.

4ـ ثلاثية فى شباك المصرى

أصبحت مواجهات النادى الأهلي والنادى المصرى تمثل أهمية خاصة لدى جماهير الناديين فى الفترة الأخيرة، فضلا عن قيمتها التاريخية المعروفة، مما زاد من صعوبة المهمة على اللاعبين والإدارة الفنية فى مواجهات الفريقين، وفى الفترة الأخيرة وتحديدا تحت قيادة العميد حسام حسن للنادى البورسعيدى أصبحت مواجهات الفريقين أكثر صعوبة ولا يمكن التنبؤ بنتيجتها، وشهدت تفوقا ملحوظا للعميد على النادى الأحمر.

ومثلت مباراة الأهلي والمصرى التى جمعت الفريقين مؤخرا ضمن منافسات الأسبوع الجولة الـ16 للدورى العام فرصة لرد الاعتبار للمارد الأحمر، أحسن حسام البدرى استغلالها ليخرج بالأهلي من اللقاء بفوز ثمين بثلاثة أهداف سجلها مروان محسن وسعد سمير وعبد الله السعيد فى الدقائق 3 و48 و89، فيما سجل هدف المصرى الوحيد أحمد صافى فى الدقيقة 81.

5ـ اجتياز موقعة القمة بنجاح

تمكن النادى الأهلي تحت قيادة البدرى من تحقيق فوز مهم على غريمه التقليدى نادى الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين فى قمة الدورى المصرى ضمن منافسات الاسبوع الـ17 من الدورى العام وانتهت بفوز المارد الحمر بهدفين نظيفين، سجلهما مؤمن زكريا فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وجونيور أجاى مهاجم الفريق فى الدقيقة 90، ليتوقف رصيد الزمالك عن النقطة 34 نقطة ويرتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة مغردا بمفرده فى الصدارة، فى مباراة فرض البدرى فيها سيطرته على الزمالك خاصة بعد إحراز الهدف الأول.