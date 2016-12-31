حصاد 2016.. المحلة يدخل قائمة الأسوأ عالميا

محمد غنيم

يعتبر عام 2016 واحدا من أسوأ أعوام الكرة المحلاوية، وذلك بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى انتصار فى بطولة الدورى الممتاز سواء داخل ملعبه أو خارجه، مما جعل جماهير قلعة الفلاحين تهاجم اللاعبين والجهاز الفنى لأكثر من مرة، ووصل الأمر لضرب لاعبى المحلة عراة وبدون ملابسهم بسبب سوء النتائج .



>ودخل نادى غزل المحلة قائمة أسوأ الفرق العالمية فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد فشله فى تحقيق أى انتصار فى 46 مباراة متتالية فى مسابقة الدورى الممتاز .



>كما شهد الموسم الماضى فى المحلة ظاهرة غريبة انفرد بها غزل المحلة على باقى أندية العالم وهى تغيير 11 مدربا فى موسم واحد، كان أولهم محمد جنيدى والذى لم يستمر سوى ثلاثة مباريات، ليأتى من بعده أحمد حسن لاعب المحلة السابق، ومن بعده نبيل خروب ثم محمد فايز، ومن خلفه خالد القماش ليعود مرة أخرى نبيل خروب لتولى قيادة الفريق، والذى رحل سريعا ليأتى سمير كمونة ويقود الفريق فى أكثر من 10 مباريات ليرحل هو الآخر ويأتى سعيد عبد العزيز، ومن خلفه محمود صبحى، والذى قاد الفريق فى مباراة الزمالك ليعود بعدها نبيل خروب لقيادة الفريق، قبل أن يختتم الفريق موسمه مع محمد عامر والذى قاد الفريق فى آخر مباراتين فى الدورى الممتاز .