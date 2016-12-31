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تدشين حملة "أهل الخير" بالتعاون مع التأمين الصحى لشراء أجهزة غسيل كلوى بطنطا

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تدشين حملة "أهل الخير" بالتعاون مع التأمين الصحى لشراء أجهزة غسيل كلوى بطنطا تدشين حملة "أهل الخير" بالتعاون مع التأمين الصحى لشراء أجهزة غسيل كلوى بطنطا

> الغربية -اسلام الخياط

دشن مجموعه من المواطنين بمحافظة الغربية حملة تحت عنوان "الخير لأهل الخير" بالتعاون مع الهيئة العامة للتامين الصحى بالغربية، لشراء أكبر عدد من أجهزة الغسيل الكلوى لمساعدة مرضى الكلى بمدينة طنطا

 

وأعلنت الحملة فى بيان لها، عن الآليات والإجراءات التنظيمية السليمة التى سيتم بها شراء أجهزة الغسيل الكلوى وذلك بالتعاون مع الهيئه العامه للتامين الصحى بالغربية.

 

ومن جانبة أكد أحد مؤسسى الحملة عن قيام هيئة التامين الصحى بالغربية بتحصيل التبرعات خلال مدة الحملة والتى تنتهى فى 25\1\2017 على أن يقوم قسم المشتريات بالتامين الصحى بعمل دراسة لنوعية الأجهزة وأسعارها وعرض هذه الدراسة على هيئة ادارة الحملة لعمل مفاضله بين هذه الاجهزة واختيار الأنسب لشرائه

 

واضاف انه سيتم عمل حصر بالاماكن الاكثر احتياجا لهذه الاجهزة ووضع خطة لتسليمها لمراكز الغسيل عند انتهاء الحمله لافتا انه بعد اتمام التبرعات والوصول الى اجمالى المبلغ المتحصل سيتم شراء الاجهزة وتسليمها الى الاماكن التى يتم اختيارها تسليما رسميا بالمستندات الداله على ذلك وسيتم تسليم كل متبرع صورة من جميع الاوراق

 

واوضح مسئول الحملة ان سداد التبرعات سيكون بالادارة المالية بهيئة التامين الصحى بشارع عثمان محمد بطنطا وسوف يتم الاعلان عن حجم التبرعات كل 10 ايام حتى موعد انتهاء الحمله


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