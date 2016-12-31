بالصور.. نرصد أبرز مشروعات الدولة على أرض شمال سيناء خلال عام 2016

سجلت جامعة العريش بافتتاحها خلال عام 2016 وإنشاء لجنة خاصة لتنمية وأعمار سيناء، وتدشين شركة استثمارات سيناء الأحدث التنموية الأهم خلال شهور العام، إلى جانب عدة مشروعات خدمية، كان أبرزها مواصلة إنشاء مستشفيات مركزية فى رفح وبئر العبد ونخل واستكمال الخدمات فى مستشفى العريش ومشروعات خدمية متفرقة فى مراكز المحافظة.

جامعة العريش

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تضم جامعة العريش 9 كليات هى التربية، والتربية الرياضية، الزراعة، العلوم، الآداب، الاستزراع البحرى والمصايد البحرية، الاقتصاد المنزلى، التجارة.



>اعمال تطوير الطرق بوسط سيناء

وأوضح الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، كان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أبريل 2016، وبدأت بـ6 كليات، ولا تزال عملية التطوير تتواصل وما ينتظر بقوة هو انضمام كلية الطب البشرى لكليات الجامعة.

وجارى تجهيز المقر الإدارى الرئيسى للجامعة الكائن وسط مدينة العريش، والذى يتضمن مكاتب إدراية، ومركز إعلامى، لافتًا أن الأعمال الجارية داخل الحرم الجامعى فى حى الضاحية بالعريش، تتضمن فى الوقت الجارى تنفيذ المخطط العام للاستفادة بكل المساحات الفضاء داخل الحرم على مساحة 90 فدانًا.



>المقر الرئيسى لجامعة العريش

وقال المهندس مدحت فايق مدير الإدارة الهندسية بجامعة العريش، إن المشروعات الجارى العمل فيها 23 مشروعًا إنشائيًا داخل الحرم الجامعى لجامعة العريش، وهناك 14 مشروعا للكليات الجديدة داخل الجامعة، و10 مشروعات جار إنهاء إجراءات التعاقد على إنشائها بخلاف المشروعات المستقبلية التى يتم التخطيط لها لاستكمال منشآت الجامعة.

لجنة تنمية سيناء

وبعد 3 شهور من قرار إنشاء جامعة العريش ونقرر تشكيل لجنة لتنمية وأعمار سيناء فى يوليو الماضى، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية تختص بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية فى شمال سيناء، مع اعتبار هذا المشروع مشروعًا قوميًا، وينص القرار على أن ترسم اللجنة السياسات العامة المتعلقة بالمشروع وتصيغ التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية وتذليل المشاكل والصعاب أمام المشروع، إضافة إلى أن تختص اللجنة بإعداد برامج زمنية محددة على ألا تزيد فترة التنفيذ عن 18 شهرًا من تاريخ إصدار القرار.



>انشاء مستشفى نخل

وتضم اللجنة فى عضويتها "محافظ شمال سيناء، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، رئيس جهاز تنمية سيناء، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ممثل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثل للمخابرات الحربية، وممثل للمخابرات العامة".

مشروعات خدمية

كما شهد عام 2016 إقرار وتنفيذ مشروعات خدمية جديدة على أرض المحافظة، بينها إنشاء محاور الطرق الممتدة بوسط سيناء لربط شمال بجنوب سيناء وطرق حدودية، ومن بين المشروعات التى أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أنها تم افتتاحها خلال عام 2016، 11 وحدة صحية وثلاثة مستشفيات فى مراكز نخل وبئر العبد ورفح، بتكلفة 441 مليونًا و719 ألف جنيه، وفى مجال التربية والتعليم، افتتاح منشآت بتكلفة 10 ملايين و736 ألف جنيه، وفى مجال الإسكان الاجتماعى سوف يتم افتتاح مشروع إنشاء 2100 وحدة سكنية فى مدينة العريش بتكلفة 393 مليونًا و100 ألف جنيه.



>تطوير قرية الخربة

وافتتاح محطتى تحلية مياه البحر فى مدينة العريش، ومحطات تحلية مياه آبار فى مركزى الحسنة ونخل، ومشروع صرف صحى ابنى بيتك فى حى الزهور بمدينة العريش، بتكلفة 301 مليون و150 الف جنيه، وافتتاح 11 مزرعة مقامة على مياه الآبار فى منطقة وسط سيناء، بتكلفة 41 مليونًا و140 ألف جنيه.



>تطوير مستشفى العريش بتواصل

26 تجمعًا تنمويًا

والعمل فى إنشاء 26 تجمعًا تنمويًا بدويًا منها 19 فى شمال سيناء، و7 فى جنوب سيناء، تكلفة التجمع الواحد 80 مليون جنيه، موضحًا أن التجمع يضم 100 بيت بدوى بمساحة 175 مترًا، ومسجد ومدرسة تعليم أساسى تضم 18 فصلاً، وساحة رياضية، و10 محلات تجارية، وشبكة طرق، وحدة صحية، مشيرًا إلى أن تلك التجمعات سوف يتم الربط بينها بشبكة طرق بتكلفة 145 مليون جنيه، وإنشاء 11 مدرسة تعليم أساسى وثانوى وصناعى، و12 معهد أزهرى تم إدراجها مرحلة أولى للبناء فى وسط سيناء بتكلفة 240 مليون جنيه.



>محطات المياه بوسط سيناء

إعمار قرية الخربة

وشهد عام 2016 تدشين الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، وافتتح وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أعمال تطوير قرية الخربة بمركز بئر العبد، ضمن مبادرة إعادة أعمار القرى الأكثر احتياجًا التى ينفذها ”حديد المصريين” برئاسة أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حديد المصريين وجمعية ”الأورمان”، شملت أعمال أعمار القرية، إعادة تأهيل مائة منزل، منها 75 منزلاً أعمارًا كاملاً و25 منزلاً أعمارًا جزئيًا، وتوفير الأثاث وأجهزة منزلية ومستلزمات المنازل لهم، فضلاً عن تنفيذ 50 مشروعًا تنمويًا لـ50 أسرة والتكفل بتزويج ما يقرب من 25 فتاة، وتسليم 2500 قطعة ملابس، وتوصيل المياه لـ100 حالة، وإنشاء مشغل للملابس اليدوية السيناوية.