زيادة اللحوم والدواجن بداية عام 2017

سمر العشري

قال عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية يحيى قرطام أنه من الممكن أن يزيد سعر اللحوم إلى "150 جنيه" للكيلو الواحد خلال عام 2017، ومن المتوقع أيضاً أن تزيد أسعار اللحوم مع احتفالات الأخوة الأقباط بأعيادهم وأيضاً مع الاحتفال بالعام الجديد 2017، وذلك مع العلم أن نسبة البيع والشراء قد انخفضت هذا العام عن الأعوام السابقة.

وأكد أيضاً يحيى قرطام أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار اللحوم في مصر هو ارتفاع سعر الأعلاف ارتفاعاً كبيراً، وأيضاً بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ونتج ذلك عن القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر" عام 2016 بتعويم الجنيه المصري تعويم كامل، والذي نتج عنه أيضاً ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والكهربائية والأساسية، وأيضاً سبب في الارتفاع الكبير في سعر الدولار في كافة البنوك المصرية، وهذا الذي أثر على ارتفاع سعر جميع السلع .

والسبب في قيام عدد كبير من الأشخاص المتخصصين في تربية الدواجن بذبح إمهات الإنتاج بمحاولة إغلاق المزارع المخصصة لهم حتى تستقر الأوضاع، هو ارتفاع سعر الدواجن في جميع الأسواق المصرية وذلك خلال الأيام التي مضت .

شبكةعيونالإخبارية

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