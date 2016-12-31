توريك جبرين يقترب من الرحيل للوحدة السعودى

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

قاربت أزمة الغانى توريك جبرين لاعب الإسماعيلى على الحل، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن الأمور المادية، حيث كان من المقرر أن يحصل للاعب على مبلغ يقارب الـ100 ألف دولار لم يحصل عليها من الإسماعيلى، وهى ما تسببت فى تمرد اللاعب وعدم الأداء بجدية فى المباريات، الأمر الذى دفع الإدارة لتوقيع غرامة مالية عليه بعد أدائه المتراخى فى مباراة بتروجت الأخيرة.

وقدم الوحدة السعودى عرضا مقابل 125 ألف دولار لاستعارة جبرين، فيما اقتربت إدارة الدراويش منح اللاعب 50 ألف دولار والتنازل عن باقى مستحقاته لإتمام الصفقة.

واقترب توريك جبرين من الانتقال لصفوف الوحدة السعودى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى بعد ترحيب اللاعب ونادي الإسماعيلي بالعرض الذى وصله ومعه زميله شريف حازم مدافع الدراويش، ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، ويتم الإعلان عن انتقال الثنائى للدورى السعودى.