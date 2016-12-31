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اليوم.. الحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

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اليوم.. الحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" اليوم.. الحكم على متهمين اثنين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

>كتب إيهاب المهندس

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها فى جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتى وقعت فى أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى 30 مارس من العام الجارى بالسجن المؤبد غيابيا على المتهمين.

 

 


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