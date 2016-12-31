البنتاغون يؤكد: زعيم تنظيم داعش الإرهابى مازال حيا

(أ ف ب)

أعلن مسؤول فى البنتاجون، أمس الجمعة، أن قائد تنظيم داعش الإرهاب، أبو بكر البغدادى لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولى للقضاء على قادة التنظيم.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة "سى إن إن": "نعتقد أن البغدادى على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم التنظيم".

وأضاف: "نفعل ما فى مقدورنا" لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيرا إلى أن "هذا شيء نخصص له وقتا كثيرا" و"سنغتنم أى فرصة لكى ننزل به العقاب الذى يستحقه".

بقى البغدادى بعيدا عن الانظار وقتا طويلا، بخلاف تنظيمه الذى سعى دائما إلى القيام بالدعاية.

لم يظهر وجه البغدادى سوى فى شريط فيديو واحد للتنظيم منذ إعلانه الخلافة بسوريا والعراق فى يونيو 2014.

وتم تصوير الفيديو أنذاك فى مدينة الموصل فى شمال العراق والتى تحاول القوات العراقية استعادتها من المسلحين.

وتسرى بين وقت آخر شائعات عن مقتل البغدادي، لكن لا تتوافر معلومات موثقه حوله.

وعند سؤالهم عن مصير البغدادى يلزم مسؤولو البنتاجون عموما الصمت حول موقعه وتحركاته.

لكن بيتر كوك قال إن "الخليفة" بات معزولا حاليا، أذ أن الضربات التى يشنها التحالف الدولى قضت على قيادة التنظيم.

وأوضح أنه يصعب على البغدادى "العثور على مستشارين و(أشخاص) موثوقين يمكنه التحدث إليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين".

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية فى ديسمبر إلى 25 مليون دولار قيمة المكافاة التى تمنح لأى شخص يدلى بمعلومات تقود إلى القبض على البغدادي.

وكانت قيمة المكافأة سابقا عشرة ملايين دولار وقد أطلقتها الوزارة فى العام 2011.

ونقلت "سى إن إن" يوم الخميس عن مسؤول أمريكى لم تحدد هويته أن الولايات المتحدة كانت تملك "فى الأسابيع الأخيرة" معلومات عن "تحركات" البغدادي، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده.