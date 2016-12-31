سقوط الأمطار تؤجل زيارة وزير الإسكان للإسكندرية وتسليم الشقة لـ"فتاة العربة"

كتب أحمد حسن

كشفت مصادر، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قرر تأجيل زيارته لمحافظة الإسكندرية، وتأجيل تسليم الشقة لمنى السيد "فتاة العربة" فى الإسكندرية، بسبب نوة الأمطار التى سقطت على المحافظة مساء أمس الجمعة.

وأضافت المصادر، أن الوزير تلقى اتصالاً هاتفيًا من محافظ الإسكندرية، أخبره فيه بسقوط أمطار غزيرة على المحافظة، وطالبه بتأجيل الزيارة ليوم آخر.

وكان من المقرر أن يسلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، الشقة للسيدة منى السيد، فتاة عربة الإسكندرية، اليوم السبت، وذلك بعدما تم الانتهاء من تجهيزها وفرشها بالكامل.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل منى السيد إبراهيم بدر، صاحبة صورة جر عربة البضائع بالإسكندرية، وأعرب الرئيس عن سعادته بالالتقاء بها بعدما شاهد بإعجاب شديد كفاحها وإصرارها على تحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، مؤكداً أن منى السيد تُعد نموذجاً مُشرفاً لكافة شباب مصر، وقدوة عظيمة لجميع المصريين فى ضوء إعلائها لقيم العمل والعطاء والصبر.