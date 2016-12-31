ارتفاع أسعار زيوت السيارات

سمر العشري

اكد مصدر في تصريحات صحفية أن جميع أنواع الزيوت الخاصة للسيارات قد ارتفعت بنسبة كبيرة جداً، مع العلم أن هذه البنزينة التي يعمل بها يتواجد فيها أربع أنواع من زيوت السيارات، وقد ارتفعت جميعها بنسبة 80% منذ ثلاثة أيام فقط، ولكن من دون أن يعلم بأي سبب في هذه الزيادة .

الأسعار الجديدة لزيوت السيارات :

اسم الزيت يليه السعر :

زيت موبيل 1 زاد سعره بمقدار 78 جنيه، ووصل سعره إلى 503 جنيه وذلك بدلاً من 325 جنيه

موبيل xhp ارتفع سعره إلى 265 جنيه، وذلك بدلاً من 165 جنيه

زيت موبيل وصل سعره إلى 131 جنيه، وذلك بدلاً من 82 جنيه

موبيل إكسترا بلغ سعره حوالي 163 جنيه

استخدامات هذه الزيوت :

زيت موبيل 1، يكفي هذا لاستخدام 10 آلاف كيلو متر.

زيت موبيل xhp، ويكفي هذا النوع للاستخدام حتى 3000 كيلو متر.

زيت موبيل، يكفي بمسافة تقدر بـ1000 كيلو متر.

موبيل إكسترا

وقال أيضاً أن في الأعوام القادمة كانت ترتفع أسعار زيوت السيارات بزيادة قدرها “30 جنيه” فقط، أما عن الآن فازدادت مضاعفات الـ30 جنيه، فهي تتراوح مابين الـ30 إلى الـ60 إلى الـ90″%، ومع ذلك مازل السعر غير مستقر، فهناك توقعات أن من الممكن أن تزداد في بداية عام 2017 مرة أخرى .

شبكةعيونالإخبارية

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