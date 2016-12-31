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بالصور.. الاهمال يسيطر على الإدارة الزراعية القديمة ومعداتها بالداخلة

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بالصور.. الاهمال يسيطر على الإدارة الزراعية القديمة ومعداتها بالداخلة بالصور.. الاهمال يسيطر على الإدارة الزراعية القديمة ومعداتها بالداخلة

>الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

رصدت عدسة "اليوم السابع"، مظاهر الاهمال الشديد فى مقر الإدارة الزراعية بمدينة موط بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، والذى تم غلقه لنقل الموظفين إلى مقر جديد تم انشائه رغم صلاحية المبنى القديم الذى تم غلقه دون اهتمام حيث انتشرت كميات كبيرة من الحشائش التى غطت المبنى فى كل أرجائه وأدت لانتشار الحشرات والزواحف والأتربة التى انتشرت فى المبنى بالكامل وتسببت فى تهالكه كما تم تعرضت اسوار الإدارة للتهدم تدريجيا.

 

وانتشرت كميات كبيرة من الأثاث والمعدات والآلات الزراعية، التى تم تكهين جزء منها وركن الباقى دون اهتمام أو رعاية وإلقاء اخشاب ومهمات وسط الحشائش فى ساحة مقر الادارة دون تغطيتها زمنها جرار زراعى عليه لوحات مدعنيه خاصة بقطاع الزراعة وعدد من المكاتب والمقاعد والمستلزمات التى تراكمت عليها الأتربة بصورة كبيرة دون اتخاذ اجراءات بشأن تكهينها او حفظها بطريقة ملائمة .

 

وعلى الرغم من صلاحية المقر للاستخدم لم يتم الاستفادة منه فى الوقت الذى يعانى فيه موظفى الادارة بالمقر الجديد من التكدس الشديد فى المكاتب بالاضافة لعدم وجود قسم للبحوث الزراعية ويضطرون للإقامة بصفة مؤقته فى الادارة الزراعية مما يزيد من التكدس الشديد بعد أن سعت الادارة الزراعية منذ فترة فى محاولة ضم المقر القديم كتابع للمبنى الجديد ولم يتم تفعيل القرار دون سبب معروف حتى الآن فى الوقت الذى يتزايد فيه الإهمال فى مقر الادارة القديم والمعدات التابعه له، حيث اكد عدد من موظفى الادارة انهم يعانون من التكدس فى المقر الجديد ولا يستطيعون ممارسة وظائفهم بكفاءة فى ظل استمرار ذلك الوضع القائم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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