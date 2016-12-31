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بدء تطبيق منظومة بيع الوقود بالكارت الذكى بمطروح

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بدء تطبيق منظومة بيع الوقود بالكارت الذكى بمطروح بدء تطبيق منظومة بيع الوقود بالكارت الذكى بمطروح

>مطروح – حسن مشالى

بدأ تطبيق منظومة الكارت الذكي للبنزين والسولار،  بمحطات الوقود بمحافظة مطروح، بداية من الساعة 12 من صباح اليوم السبت.

 

وأكد مصدر بشركة آى فينناس، المنفذة لمنظومة الكروت الذكية للوقود، أنه سيتم توزيع الوقود بكافة أنواعه بالمحطات عن طريق كارت الطوارئ الموجود بالمحطات لحين استلام أصحاب السيارات الكروت الخاصة بهم من إدارات المرور.

 

وطالب المصدر، بأن يتوجه صاحب السيارة لإدارة المرور التابعة لها السيارة لاستلام الكارت الخاص بها مجانا بدون أى تسجيل لبيانات السيارة أو دفع أية مبالغ مالية، مؤكدا أنه لن يكون هناك تحديد للكميات أو زيادة فى الأسعار مع استخدام كارت الوقود، لكن الهدف هو توصيل الدعم على المواد البترولية لمستحقيه فقط .

 

 


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