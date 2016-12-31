سعد ومارسيلو أبرز المتألقين بعد الهروب من "دكة" الأهلي

كتب رمضان حسن

قدّمت "دكة" الأهلي المطلوب منها وأكثر خلال المباريات الـ17 التى لعبها الفريق الأحمر حتى الآن ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعد أن اعتمد عليهم الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى "مضطرا" فى العديد من المواجهات القوية أو السهلة مثل مباراة الألومنيوم بكأس مصر.

محمد نجيب وسعد سمير

بداية الموسم اضطر حسام البدرى إلى الاعتماد بشكل أساسى على الثنائى سعد سمير ومحمد نجيب فى مباراة الإسماعيلى التى أقيمت يوم 17 سبتمبر فى الجولة الأولى للدوري، بسبب إصابة أحمد حجازى ورامى ربيعة اللذين سافرا وقتها إلى ألمانيا للتأهيل، وبالفعل قدّم سعد ونجيب مردودا طيبا للغاية خاصة فى مباراة القمة أمام الزمالك، وشكّلا ثنائيا جيدا فى الربط أمام مرمى هجوم المنافسين، الأمر الذى ساهم فى نظافة شباك شريف إكرامى فى أغلب المباريات.

ومع عودة أحمد حجازى من الإصابة ودخوله لقائمة مباراة أسوان بالجولة الخامسة، عاد محمد نجيب للجلوس على الدكة الحمراء لكن حجازى أصيب مرة أخرى وخرج من حسابات البدرى تماما ثم عاد رامى ربيعة وشارك فى مباراة الألومنيوم بالكأس ليُصاب مرة أخرى ويتأكد غيابه 6 أسابيع، ليعتمد الجهاز الفنى فى النهاية على نجيب وسعد سمير.

محمد هانى

لم يخيب ظن الجهاز الفنى للفريق وجماهير النادى فيه بعد أن ظهر بمستوى متميز طوال الفترة الماضية، فور اعتماد حسام البدرى على أحمد فتحى فى وسط الملعب بجوار حسام عاشور وكبديل لحسام غالى الذى غاب عن أكثر من 5 مباريات بسبب الإصابة، ونجح هانى فى حجز مكان أساسى له بفضل سرعاته وتحركاته.

حسين السيد

تنفّس حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر، الصعداء بعد أن اعتمد عليه البدرى بشكل أساسى فى مباراة إنبى بالأسبوع الخامس عشر للدورى بعد غياب طويل، نتيجة تراجع مستوى الظهير الأساسى على معلول، ونجح مارسيلو فى تقديم المطلوب منه فى المباريات التى شارك فيها حتى الآن، وآخرها لقاء القمة بفضل قيامه بالأدوار الدفاعية والهجومية على نحو أمثل.