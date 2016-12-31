استقرار نسبي في سعر الريال اليوم السبت 31/12/2016

سمر العشري

وصلت أسعار الريال السعودي في البنوك إلى منحنى تصاعدي، وحقق بنك كريدي أجريكول، أفضل سعر لشراء الريال من بين البنوك، حيث يشتري الريال السعودي مقابل4.97 جنيه، بينما يبيع الورقة السعودية مقابل 5.03 جنيه .

سعر الريال اليوم في البنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

كريدي أجريكول

4.97 5.03

SAIB Bank

4.95 5.03

البنك الأهلي اليوناني

4.95 5.13

بنك الاسكندرية

4.83 4.86

البنك المركزي المصري

4.82 4.90

البنك الأهلى المصري

4.80 4.83

بنك مصر

4.80 4.87

البنك الأهلي الكويتي – مصر

4.80 4.87

بنك بلوم مصر

4.80 4.85

مصرف أبوظبي الإسلامي

4.80 5.03

بنك فيصل الاسلامى المصرى

4.78 4.85

البنك التجاري الدولي

4.78 4.85

بنك قناة السويس

4.78 4.87

البنك العربى الافريقي الدولى

4.77 4.87

المصرف المتحد

4.77 4.85

بنك القاهرة

4.75 4.87

بنك مصر إيران للتنمية

4.73 5.09

بنك البركة

4.68 5.02

بنك التعمير والإسكان

4.20 5.14

سعر الريال في السوق السوداء :

وفي السوق السوداء، وصلت أسعار الريال في السوق الموازي إلى 5.25 جنيه للشراء، في مقابل 5.50 جنيه للشراء، ونجح قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في الحد من وجود الأسواق السوداء للعملة وشركات الصرافة، بعد صعود الأسعار في البنوك بنسبة كبيرة، مما أدى إلى اختفاء هذه الأسواق المصرفية، واتجاه عام للمواطنين لتغيير العملات من البنك .

شبكةعيونالإخبارية

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