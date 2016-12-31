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ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 31/12/2016

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ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 31/12/2016 ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 31/12/2016

أستقر الدولار أستقراراً نسبياً يستقر في المقابل وإذا أرتفع يعاود ارتفاعه مرة أخرى، ومع أرتفاع فقد أرتفع سعر الذهب أيضاً غلى أكثر من نصف ثمنه، وخاصة منذ تم تطبيق قرار تعويم الجنية المصري الذي فرضه ونفذه البنك المركزي منذ عدة أسابيع .

وقد كان قديماً يلجأ المواطنين في لشراء الذهب لأدخار أموالهم بأعتباره يملك قوة شرائية فكلما مضى الزمن زاد سعر الذهب، ولكن كان هذا عندما كانت الذهب في الحدود المقبولة للشراء، بينما ما يحدث هذة الأيام هو وجود الذهب بمحلات الصاغة ولكن لا يوجد اقبال على شراءه اي يوجد حالة عرض ولا يوجد حالة طلب .

سعر الذهب اليوم :

  • سعر عيار 24 – 720 جنية مصري
  • سعر عيار 22 – 660 جنيه مصري
  • سعر عيار 21 – 630 جنية مصري
  • سعر عيار 18 – 540 جنية مصري
  • سعر الجنية الذهب 5000 جنية مصري
  • سعر كيلو الذهب  697180 جنية

قد تختلف هذه الأسعار من محل إلي آخر حيث يتم إضافة قيمة المصنعية والدمغة لها، وعليه فيتم رفع قيمة الجرام أكثر فهذه الأسعار ليست نهائية .

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رئيس قسم الأخبار

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