ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 31/12/2016

سمر العشري

أستقر الدولار أستقراراً نسبياً يستقر في المقابل سعر الذهب وإذا أرتفع يعاود ارتفاعه مرة أخرى، ومع أرتفاع سعر الدولار فقد أرتفع سعر الذهب أيضاً غلى أكثر من نصف ثمنه، وخاصة منذ تم تطبيق قرار تعويم الجنية المصري الذي فرضه ونفذه البنك المركزي منذ عدة أسابيع .

وقد كان قديماً يلجأ المواطنين في مصر لشراء الذهب لأدخار أموالهم بأعتباره يملك قوة شرائية فكلما مضى الزمن زاد سعر الذهب، ولكن كان هذا عندما كانت أسعار الذهب في الحدود المقبولة للشراء، بينما ما يحدث هذة الأيام هو وجود الذهب بمحلات الصاغة ولكن لا يوجد اقبال على شراءه اي يوجد حالة عرض ولا يوجد حالة طلب .

سعر الذهب اليوم :

سعر عيار 24 – 720 جنية مصري

سعر عيار 22 – 660 جنيه مصري

سعر عيار 21 – 630 جنية مصري

سعر عيار 18 – 540 جنية مصري

سعر الجنية الذهب 5000 جنية مصري

سعر كيلو الذهب 697180 جنية

قد تختلف هذه الأسعار من محل إلي آخر حيث يتم إضافة قيمة المصنعية والدمغة لها، وعليه فيتم رفع قيمة الجرام أكثر فهذه الأسعار ليست نهائية .

شبكةعيونالإخبارية

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