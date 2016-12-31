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تراجع سعر الدولار اليوم السبت 31/12/2016

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تراجع سعر الدولار اليوم السبت 31/12/2016 تراجع سعر الدولار اليوم السبت 31/12/2016

يتوقع ان يتجه اليوم نحو الإنخفاض التدريجي فى البنوك والسوق السوداء، وكانت الدولار قد تراجعت بشكل كبير بقيمة 70 قرش فى البنوك وهو الأمر الذي طال السوق السوداء والتى تراجعت بنصف القيمة تقريبا، ويؤكد المتعاملين فى السوق المصرفى أن سعر الدولار سيواصل الإنخفاض مع الايام الاولى من شهر يناير .

سعر الدولار اليوم في  البنوك المصرية :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

البنك الأهلى اليوناني بمصر 18.75 19.30
كريدي أجريكول 18.65 18.85
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.30 18.75
بنك HSBC 18.25 18.80
بنك الاسكندرية 18.10 18.25
بنك إيران للتنمية 18.10 18.50
بنك التعمير والاسكان 18.10 18.35
مصرف أبو ظبى الإسلامي 18.10 18.85
بنك بيريوس 18.001 18.25
البنك المصرى الخليجي 18.00 18.25
البنك الأهلى المصرى 18.00 18.10
بنك قناة السويس 18.00 18.25
بنك SAIB 18.00 18.25
البنك العربى الأفريقي 18.00 18.27
بنك البركة 18.00 18.25
بنك مصر 18.00 18.26
بنك القاهرة 18.00 18.26
بنك بلوم مصر 18.00 18.20
المصرف المتحد 18.00  18.20
بنك فيصل 17.95 18.10
البنك التجارى الدولى CIB 17.95  18.20

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

حقق سعر الدولار اليوم إرتفاعا فى السوق السوداء ووصل حسب متعاملين إلي 19.50 للشراء مع إختلاف السعر حسب المنطقة بزيادة عشرة قروش عن السعر المتداول، وجاء إنسجام البنوك مع السوق السوداء وخاصة فى تراجع الأسعار فى كلا منهما فى فترة إجازات تشهد قلة على طلب الدولار الأمريكي .

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