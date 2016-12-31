د.المحيسن: الملك سلمان قاد مسيرة تنموية اتسمت بالشفافية ومكافحة الفساد

ذكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د.خالد بن عبد المحسن المحيسن أنّ الاحتفاء بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم تعبير عن مسيرة وطن تميز بالاستقرار والثبات في مسيرة تاريخية راسخة قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-.

وقال في كلمة له بمناسبة ذكرى البيعة الثانية: "خلال عامين مضت قاد الملك سلمان -حفظه الله- مسيرة تنموية أصبح الإنجاز عنوانها والاستثنائية في النجاح طريقها، وذلك في مواجهة تنموية للتحديات والتحولات الاقتصادية والسياسية، وصولا إلى التطوير وبناء مستقبل وأرف تصله الأجيال القادمة بكل استقرار وثبات".

وأضاف: "ونحن في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نستشعر الفخر والاعتزاز لما قدمه ويقدمه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من دعم ومؤازرة لدور الهيئة عكسه اهتمامه -حفظه الله-، وتأكيده الدائم في كل المناسبات على تعزيز قيم النزاهة وضرورة مكافحة الفساد، انطلاقاً من كون الهيئة ودورها النظامي عنصر فاعل ومؤثر في مسيرة الخير والنماء التي طرحها -حفظه الله- في رؤية المملكة (2030)، مؤكّداً للجميع إصرار الدولة حفظها الله على عدم التهاون أو التسامح مع كل أشكال الفساد أو وسائلة ومحفزاً -رعاه الله- لتعزيز النزاهة في المجتمع ونشرها في كل مفاصل الدولة وتنظيماتها الإدارية ".

وأشار إلى أنّ رؤية المملكة (2030) جاءت معبرة عن تطلعات القيادة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية وضرورة الالتزام بمبادئها ومشروعاتها وبرامجها التنموية، كما حملت هذه الرؤية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تطلعاته للوطن، بأن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمسائلة مسارات ترتكز عليها رؤية المملكة (2030) من أجل تحقيق الأهداف وصياغة الإنجازات المستقبلية للمشروعات التنموية.وتابع "ونحن في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكافة منسوبيها، نستشعر مسؤوليتنا الوطنية بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا لنجدد العهد والولاء لكم خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهدكم، ولسمو ولي ولي العهد، في هذه الذكرى الثانية لتوليكم -حفظكم الله- مقاليد الحكم، ونسعى بعون الله ثم بدعمكم -رعاكم الله- إلى تحقيق ما تتطلعون إليه في سبيل تعزيز النزاهة ودعم الشفافية من أجل بناء وطني و تنموي يكون سندا تفخر به الأجيال القادمة"، سائلاً المولى أن يحفظ هذا الوطن وقيادته ويديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي.