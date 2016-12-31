د. أبا الخيل خلال زيارته لمؤسسة اليمامة الصحفية: خادم الحرمين قام بجهود عظيمة تخدم الوطن

زار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل ووفد الجامعة مؤسسة اليمامة الصحفية أمس الأول، وكان في استقبال وفد الجامعة مدير عام المؤسسة خالد الفهد العريفي ورئيس تحرير "الرياض" المكلف الاستاذ فهد راشد العبدالكريم والزملاء صقر العتيبي مدير الشؤون المالية والإدارية ونائبا رئيس التحرير هاني وفا وعادل الحميدان ومديرو تحرير صحيفة الرياض الزملاء: صالح الحماد وخالد العويد ونايف الوعيل وخالد الربيش.

وتعرف وفد جامعة الإمام خلال الزيارة على المراحل التاريخية التي مرت بها صحيفة الرياض، منذ إنشائها قبل خمسين عاما وحتى اليوم، وشملت الجولة الميدانية أقسام التحرير والإعلام الإلكتروني، واستمع الوفد إلى شرح من الزميل نائب رئيس التحرير هاني وفا لآلية سير العمل في أقسام التحرير منذ إعداد الخبر من قبل المحرر المختص وحتى نشره.

وتوجه وفد الجامعة بعد ذلك إلى قسم الإنتاج واطلع على عملية إخراج المادة الصحفية، وكيفية التعامل مع الصور، مستمعين إلى حديث الزميلين مدير الإنتاج عبدالرحمن السالم ونائبه مشعل الجلمود.

كما شملت الجولة زيارة مركز الرياض للمعلومات والدراسات الاستشارية، حيث قدم المشرف على المركز د. عبدالحميد السليمان كل ما يتعلق بهذا الجانب، ووقف الوفد بعد ذلك على مطابع اليمامة الصحفية، وتعرفوا على طريقة طباعة جريدة الرياض وأوقات طباعتها.

رافق مدير الجامعة والوفد أثناء الجولة مدير عام المؤسسة خالد الفهد العريفي ورئيس تحرير صحيفة الرياض المكلف فهد راشد العبدالكريم، اللذان قدما درعين تذكاريين لمدير جامعة الإمام أ.د. سليمان أبا الخيل، والتقطت صورة جماعية لمنسوبي المؤسسة ووفد الجامعة، قبل أن يشرف دعوة الغداء في بهو مؤسسة اليمامة الصحفية.

كلمة د. أبا الخيل

وفي ختام الزيارة، تحدث أ.د. سليمان أبا الخيل حيث رفع تبريكاته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لمقامه الكريم.

وقال د. أبا الخيل: لا شك أن هذه الذكرى لها معاني عميقة ودلالات كثيرة نجد آثارها واضحة على أبناء هذا الوطن الغالي، وإن الإنسان عندما يلامس مشاعر أفراد هذا المجتمع الطيب وشعورهم يجد أنه نبيل ومتميز وواضح في كل ما يتعلق بما قام به خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة وأعمال صادقة مخلصة واضحة تخدم الوطن وتحقق كل وسائل الرفاهية وأساليب العطاء النافع المفيد لكل من تطأ قدماه هذا الوطن المعطاء.

وتابع أبا الخيل أن المملكة خطت خطوات قوية واثقة ظاهرة واضحة للعيان خلال هذين العامين والأدلة والشواهد والبراهين والوثائق والأرقام تدل على ذلك، وتظهره ظهوراً جلياً من خلال ما وصلت إليه المملكة من مكانة عالية ومنزلة رفيعة على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي والدولي، بل إن كل مسلم في مشارق ومغاربها يرفع رأسه عالياً يعانق عنان السماء، بما تحقق لأبناء الأمة الإسلامية فوق كل أرض وتحت كل سماء من المعزة والشرف والقوة لبلاد الإسلام ووطن القرآن السنة، ووطن التوحيد قبلة المسلمين وبلاد الحرمين ومأوى أفئدتهم ومتطلعهم والمعينة لقضاياهم والناصرة لكل مسلم في أرجاء المعمورة، فهذه هي المملكة العربية السعودية.

وبين د. سليمان أبا الخيل خلال زيارته لمؤسسة اليمامة الصحفية أمس الأول، إن عزة ومكانة المملكة تتم عبر أسلوب واضح ومنهج قويم وطريق مستقيم، يقوم به ويعززه ويدعمه ويجعله واقع ملموساً رجل العطاء والوفاء والخير والنماء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بل إن هذه الفضائل تعدت حدود هذا الوطن فوصلت إلى جيران هذه البلاد المباركة ولذلك نرى مملكتنا الحبيبة تفي ولا تغدر، تعطي ولا تحرم، وما ذاك إلا لقيامه بكل ما يعين أبناء الأمة الإسلامية على أن يكون في مجتمعاتهم آمنين مطمئنين بعيدين عن كل المكدرات والمنغصات والمؤثرات.

وأشار أبا الخيل إلى موقف المملكة مع الشعب اليمني الشقيق، والعمل على إعادة الشرعية لهم إلا أكبر شاهد ودليل ساطع على ذلك، وكذلك مد العون والعطاء لهم كما هو الحال في سورية وغيرها من البلاد. يضاف إلى ذلك تلك الجهود الدولية التي تعزز العلاقات وتنميها وتثريها انطلاقا من مبادئ هذا الدين العظيم التي تتمثل الوسطية والاعتدال والسماحة واليسر والتعايش والتعارف انطلاقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة.

وتطرق د. أبا الخيل إلى لقائه الزملاء في مؤسسة اليمامة الصحفية، موضحا أن اللقاء في مؤسسة عريقة عملاقة له ثمار وآثار إيجابية تدل دلالة واضحة على الشراكة المتناسقة المتناغمة بين مؤسسات هذه الدولة بقطاعيها العام والخاص.

وقدم أبا الخيل شكره للقائمين على المؤسسة العريقة المتميزة وفي مقدمة الجميع مدير عام المؤسسة الأستاذ خالد الفهد العريفي، الذي كان مبادراً ومتواصلاً وحريصاً على أن يكون هناك تواصل وعمل إعلامي علمي بين الجامعة وبين المؤسسة، وكذلك الشكر للأستاذ فهد العبدالكريم رئيس تحرير صحيفة الرياض وزملائه نواب رئيس التحرير ومديري التحرير على جهودهم وأعمالهم التي نرى آثرها وثمارها على الصحيفة المتميزة.

وخلال اللقاء تطرق المجتمعون إلى إمكانية عقد شراكة بين جامعة الإمام ومؤسسة اليمامة الصحفية، على أن يتم إعداد اتفاقية توقع قريباً.

ضم الوفد المرافق لمدير الجامعة، كل من: د. محمد بن سعيد العلم وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي، ود. عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، ود. إبراهيم بن محمد الميمن وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية، ود. فهد بن عبدالعزيز العسكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ود. عبدالرحمن الصغير وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات، ود. عبدالعزيز بن عبدالله الهليل وكيل الجامعة لشؤون الطالبات، ود. عبدالله بن عبدالرحمن التريكي عميد المعهد العالي للقضاء، ود. عبدالله بن محمد الرفاعي عميد كلية الإعلام والاتصال، ود. إبراهيم السعيد وكيل كلية الإعلام والاتصال.

كما ضم الوفد: د. محمد بن عبدالعزيز الفيصل عميد كلية اللغة العربية، ود. محمد بن إبراهيم الأحيدب عميد كلية اللغات والترجمة، ود. ناصر بن محمد الهويمل عميد معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ود. عبدالله بن محمد الصامل عميد مركز دراسات العمل التطوعي، ود. خالد اليوسف مدير الشؤون القانونية، ود. نشمي بن حسين العنزي مستشار مدير الجامعة والمشرف على إدارة العلاقات العامة، ود. عبدالرحمن النامي المستشار والمشرف على إدارة الإعلام الجامعي، ود. محمد الدكان المشرف على قناة الجامعة، ود. علي الشثري من كلية الإعلام والاتصال، ومحمد بن عميرة مدير وحدة علاقات المراجعين، وخالد الشثري من المعهد العالي للقضاء، وبندر بن سعيد العتر السكرتير الخاص لمدير الجامعة.