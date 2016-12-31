أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جموع المصلين تؤدي الصلاة على الشهيد المالكي

Google+ Print
جموع المصلين تؤدي الصلاة على الشهيد المالكي جموع المصلين تؤدي الصلاة على الشهيد المالكي

جموع المصلين في جامع العزة بمحافظة الداير بني مالك

أدت جموع المصلين بمحافظة الداير بني مالك في منطقة جازان، عقب صلاة الجمعة أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب شريف بن جابر المالكي، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي. وتقدم المصلين بجامع العزة، محافظ الداير بني مالك، محمد بن هادي الشمراني، وقيادات قوة جازان.

وعقب الصلاة، نقل الشمراني تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية