جموع المصلين تؤدي الصلاة على الشهيد المالكي

جموع المصلين في جامع العزة بمحافظة الداير بني مالك

أدت جموع المصلين بمحافظة الداير بني مالك في منطقة جازان، عقب صلاة الجمعة أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب شريف بن جابر المالكي، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي. وتقدم المصلين بجامع العزة، محافظ الداير بني مالك، محمد بن هادي الشمراني، وقيادات قوة جازان.

وعقب الصلاة، نقل الشمراني تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.