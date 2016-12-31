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أمين القصيم يقف على المشروعات والخدمات البلدية بالبدائع

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أمين القصيم يقف على المشروعات والخدمات البلدية بالبدائع أمين القصيم يقف على المشروعات والخدمات البلدية بالبدائع

وقف أمين منطقة القصيم م. صالح الأحمد ميدانياً على المشروعات والخدمات البلدية في بلدية محافظة البدائع.

وشملت الجولة الميدانية الاطلاع على المشروعات الخدمية والتنموية المنفذة والمشروعات الواقعة تحت التنفيذ.

وقدم رئيس البلدية يوسف الخليفة عرضاً شاملاً لأعمال البلدية والموقف الحالي للمشروعات والخطط المستقبلية.

شملت الجولة زيارة لأقسام البلدية والاجتماع مع رؤساء الأقسام والاطلاع على تقارير الإنجاز ومناقشة آليات العمل، وتضمن برنامج الزيارة لقاء محافظ البدائع عبدالرحمن السديس.

وأكد أمين منطقة القصيم، بأن الوقوف الميداني على المشروعات والخدمات البلدية في بلديات المنطقة يسير وفق برنامج على مدار العام، بهدف الاطلاع عن قرب على كافة الخدمات والمشروعات ومتابعة سير أعمالها.

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