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خادم الحرمين يوجه بعلاج التوأم المصري «منة ومي»

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خادم الحرمين يوجه بعلاج التوأم المصري «منة ومي» خادم الحرمين يوجه بعلاج التوأم المصري «منة ومي»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً بنقل التوأم المصري الملتصق «منة ومي» ابنتي إسلام صقر رمضان حسن، من جمهورية العربية إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض لإجراء الفحوصات اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وقال الربيعة: «إن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين تعد امتداداً لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف».

وسأل د. عبدالله، الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقه لكل خير ولما فيه رفعة لهذا الوطن الحبيب والإسلام والمسلمين.

الجدير بالذكر أن التوأم تلتصقان بمنطقة الرأس من جهة الخلف وتشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ.

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