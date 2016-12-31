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سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة يستقبل الشيخ الشثري

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سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة يستقبل الشيخ الشثري سفير خادم الحرمين لدى المملكة المتحدة يستقبل الشيخ الشثري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أمس، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د. سعد الشثري.

وخلال اللقاء، شكر الشيخ الشتري سمو السفير على الاهتمام بأمور المواطنين والمسلمين، والعناية بالمركز الإسلامي في إيصال رسالة الإسلام السمحة لجميع الناس في المملكة المتحدة.

وأمّ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة المصلين في خطبتي وصلاة الجمعة بالمركز الثقافي الإسلامي بلندن، حيث تناول في الخطبة مبادئ الأخلاق وإخلاص النية لله تعالى في سلوك الرجل مع أسرته وبيته ومجتمعه.

وكان الشيخ الشثري جاء في زيارة إلى بريطانيا بدعوة من المركز الثقافي الإسلامي، ومن مسجد جرين لين، وشارك في المؤتمر السنوي لجمعية أهل الحديث في مدينة برمنغهام، ثم شارك في اجتماع جمعية علماء بريطانيا في برمنغهام.

كما عقد دورة شرعية في المركز الثقافي الإسلامي في لندن استغرقت ثلاثة أيام، حضرها نحو 130 مشاركاً من المهتمين والدعاة ومسؤولي المراكز والمساجد والمجالس الشرعية، ولقيت اهتماماً بالغاً من الحضور والجالية الإسلامية.

وأعرب المدير للعام للمركز الثقافي الإسلامي د. أحمد الدبيان، عن سعادته باستضافة المركز للشيخ الشثري، كما رفع خالص الدعاء والشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ولسمو سفير المملكة لدى لندن، والجهات المختصة بالعناية بدعوة المركز ورعاية مناشطه.

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