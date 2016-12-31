«التحلية» تزيد إنتاج المياه للمدينة المنورة

تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة زيادة كميات المياه المنتجة والمصدرة لمنطقة المدينة المنورة بما يقارب 100 ألف م3 من المياه يومياً. وأوضحت المؤسسة أنه تم التخطيط والترتيب لأعمال الربط للكميات الإضافية مع خطوط مياه النقل لأعمال قد تستغرق 46 ساعة عمل متواصلة بدءًا من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 30/3/1438هـ. وذكرت أن أعمال الربط ستتم بعد التنسيق التام مع مديرية المياه في منطقة المدينة المنورة لأخذ كافة الاحتياطات وتقليل نسبة انخفاض كميات المياه المصدرة خلال فترة أعمال الربط، مؤكدة استمرار جهودها في زيادة كميات المياه المحلاة وتحسين كفاءة الإنتاج في كافة محطاتها العاملة.