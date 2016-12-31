اليمن: التحالف يشن غارات على مواقع المتمردين

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع واهداف للانقلابيين في مناطق مختلفة. اذ قصف مطار الحديدة، وشنت غارة استهدفت مليشيات الحوثي وصالح المتمركزين في تبة الصناني بمنطقة المدفون و قرى اخرى بمديرية نهم شرق صنعاء. كما قصفت معسكر الحمزة في اب، ومناطق في صعدة واهداف في المخا غربي تعز، و صرواح في مارب؛ وأفادت مصادر ميدانية بمقتل ٦ واصابة اربعة متمردين حوثيين في قصف لمقاتلات التحالف استهدف تجمعا لهم في مدينة المخا الساحلية غربي تعز. ودمرت مقاتلات التحالف مخزنا للسلاح في أحد المباني التي يسيطر عليها الانقلابيين في محافظة الحديدة. كما استمر القصف الجوي مستهدفا مواقع الحوثيين في معسكر الدفاع الساحلي وشارع التسعين في الحديدة. واستمرت المواجهات في بعض قرى نهم، وكذلك في شبوة ومارب اذ شن المتمردون هجمات مرتدة لاستعادة المواقع التي خسروها. وفي صرواح تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على بعض التلال والقرى، وقالت مصادر ميدانية ان قوات الجيش الوطني بإسناد التحالف سيطرت على جبل النصب الأحمر الاستراتيجي المطل على مركز مديرية صرواح بين مارب وصنعاء. كما تمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد التحالف من دحر الانقلابيين من موقع السويداء والتقدم لتحرير باقي منطقة الصفراء ببيحان شمالي محافظة شبوة.. وقالت مصادر حكومية ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أحبطت الخميس هجوما لميليشيا الحوثي وصالح، في محاولة فاشلة لفك الحصار على ما تبقى من مسلحيهم في مديرية عسيلان محافظة شبوة. وقال مصدر عسكر إن افراد الجيش تصدوا لهجوم عنيف شنته المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة، لفك حصاره في الجهة الغربية من منطقة "حيد بن عقيل" الاستراتيجي و"طوال السادة، ولفت المصدر إلى أن التحالف العربي كان له دور كبير في افشال الهجوم الكبير للمليشيا فيما تمكنت مدفعية الجيش من دك مواقع الانقلابيين، في مدينة النقوب، وكانت الميليشيات الانقلابية دفعت بتعزيزات كبيرة الى شبوة بعد التقدم الذي حققته القوات الشرعية وسيطرتها على مواقع في عسيلان و بيحان بشبوة. وقي تعز دارت اشتباكات خفيفة ومتقطعة في الجهة الشرقية من المدينة، وقصف الحوثيون وقوات صالح قرى الصيار في الصلو جنوب شرق تعز، فيما شهدت جبهة الاحكوم جنوب تعز اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الوطني من جهة والميليشيا الانقلابية من جهة أخرى. كما كثفت الميليشيا من قصفها المدفعي على الاحياء السكنية وطريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن من مواقع تمركزها بالاكبوش وتبه الدباعي.