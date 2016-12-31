بوتين رداً على واشنطن: لن نطرد أحداً.. وسننتظر ترامب

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ان بلاده "لن تطرد احدا" ردا على العقوبات التي اعلنتها واشنطن أمس الأول ضد موسكو لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

واوضح بوتين في بيان نشره الكرملين "لن نطرد احدا"، بعدما كان وزير خارجيته سيرغي لافروف اقترح طرد 35 دبلوماسيا اميركيا.

لكن بوتين تابع ان روسيا تحتفظ لنفسها "بحق الرد باجراءات مماثلة" و"ستقرر خطواتها المقبلة لاعادة العلاقات الروسية الاميركية بالنظر الى سياسة ادارة الرئيس دونالد ترامب".

كما ندد بوتين بـ"الاجراءات الجديدة غير الودية" التي اتخذتها ادارة الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما معتبرا انها "تحريضية" وتهدف الى "زعزعة العلاقات الروسية الاميركية بشكل اكبر".

ومضى يقول "لكننا لن ننزل الى مستوى دبلوماسية غير مسؤولة .. ولن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الاميركيين".

واضاف بوتين "من المؤسف ان ادارة اوباما تنهي عملها بهذه الطريقة، لكنني اتمنى له ولافراد اسرته عاما سعيدا رغم كل شيء".

ودعا بوتين "كل ابناء الدبلوماسيين الاميركيين" المعتمدين في روسيا الى الاحتفال التقليدي الذي يقام في الكرملين بمناسبة رأس السنة في السابع من يناير.