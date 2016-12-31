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التصريحات عن قرب إعلان الصندوق العقاري أكبر رقم للقروض تشعل وسائل التواصل

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التصريحات عن قرب إعلان الصندوق العقاري أكبر رقم للقروض تشعل وسائل التواصل التصريحات عن قرب إعلان الصندوق العقاري أكبر رقم للقروض تشعل وسائل التواصل

ماجد الحقيل

اعتبر العديد من المواطنين تصريح وزير الإسكان ماجد الحقيل حول اعتزام الإعلان عن دفعة جديدة من القروض العقارية، خلال الشهر المقبل اجمل خبر من الصندوق يتم اعلانه في عام 2016، مشيرين الى ان ذلك سيساهم في حل مشكلة السكن ويحقق للوزارة نقلة مميزة في عملها تجاه المواطن.

واتفقت تعليقات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، على ان المهم هو الالتزام بالموعد بحيث يتم الاعلان عن تلك الارقام في موعدها المحدد دون تأخير، وهو ماسيخفض كثيرا عدد طلبات الانتظار في الصندوق، اضافة الى الاستمرار في اعلان دفعات جديدة من القروض.

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد اعلن مساء امس الاول أن الصندوق يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة خلال الشهر المقبل ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ40 عاماً الماضية.

وقال في تصريح لقناة الاقتصادية ، إن صندوق التنمية العقاري لم يتوقف عن صرف القروض خلال عام 2016 حيث تم صرف 20 ألف قرض ولكن لم يتم إصدار أرقام جديدة.

وسبق ان اوضح مسؤولون في الصندوق ان السبب في تأخر إعلانه عن قروض جديدة للمواطنين، إلى أنه يعكف حاليا على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، مشيرين الى وجود برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق، وعندما تكتمل هذه البرامج سيتم الإعلان عنها قريبا.

وفي إحصائية للصندوق، بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 270 مليار ريال حتى نهاية شهر رمضان الماضي، مول منها وحدات سكنية بلغت قيمتها 1.03 مليون وحدة سكنية، في حين قاربت طلبات القروض السارية نحو 413 ألف طلب، بقيمة بلغت أكثر من 206 مليارات ريال.

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