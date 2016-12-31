خادم الحرمين ينطلق بالوطن إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة

قال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان: "ان شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتميز بجوانبها الإنسانية والحازمة في اتخاذ القرار، حيث اتجه الى إعادة هيكلة العديد من الإدارات والهيئات الحكومية، وإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".

وأضاف معاليه:"وتوالت بعدها القرارات التي تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه والحد من الاعتماد على النفط، حيث انتهجت المملكة مساراً جديداً متمثلاً في (رؤية 2030) والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح.

وأوضح وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير أن المملكة شهدت في عهد الملك سلمان نقلة نوعية في الإدارة وأسلوب الحكم وطريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد معاليه، على انتهاج سياسة خارجية متزنة ورصينة تنهل في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه المملكة مع مواكبة مستمرة لمتطلبات ما يستجد من أحداث ومخاطر تجتاح المنطقة والناجمة في معظم الأحوال من تضافر التطرف العنيف مع موجة الإرهاب المنتشرة.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: إن الملك سلمان تبوأ مكانة رفيعة على الصعيد الدولي ونالت المملكة بقيادته, احترام الجميع نتيجة لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة التي تدل على ما يتمتع به من حنكة سياسية وحسن إدارة للأمور بحكمة وحصافة أسهمت في صنع قرارات تاريخية ستظل عالقة في الأذهان. وعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد العرج الذكرى الثانية للبيعة من المناسبات الوطنية الكبرى التي تحتل مكانة عالية وعزيزة في نفوس أبناء وبنات المملكة، مؤكدا أن كل مواطن سعودي يشعر بالفخر والعزة وهم يعيشون مع تلك الأعمال والمنجزات الجبارة.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص:

"إن سياسة ونهج ورؤية الملك سلمان أسست لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة تجسدت في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 الطموحة التي أكدت على اعتماد المنهجيات والإستراتيجيات الحديثة في الإدارة، وتبني محاور رؤية عميقة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية، للوصول إلى مستقبل مزدهر، وتنمية وطنية مستدامة".

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي: "إنه يحق لنا جميعاً أن نفتخر بما تحقق في هذا العهد الميمون من مبادرات وإنجازات مهمة وفق رؤية حكيمة ونظرة مستقبلية طموحة في مسيرة التنمية الشاملة.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن:"لقد واصل خادم الحرمين، برامج التنمية الوطنية الكبرى، في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، وإطلاق ومواصلة برامج التوسعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، التي سيستفيد منها جميع المسلمين".