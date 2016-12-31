نيويورك: مليونا شخص يحتفلون بالعام الجديد.. وسط إجراءات أمنية مشددة

تنشر مدينة نيويورك شاحنات مليئة بالرمل والآلاف من أفراد الشرطة في إطار خطة لتعزيز الأمن أثناء احتفالات ليلة رأس السنة في ساحة تايمز سكوير، وذلك في ضوء هجومين دمويين بشاحنات في أوروبا هذا العام، ومن المتوقع احتشاد ما يصل إلى مليوني شخص اليوم السبت لاستقبال العام الجديد في الساحة.

وقالت السلطات إنها ليست على علم بوجود تهديد للاحتفالات السنوية في تقاطع الطرق الشهير بمنطقة مانهاتن، وعلى الرغم من ذلك كثف المسؤولون جهودهم للحيلولة دون وقوع هجمات.

ولتأمين ليلة رأس السنة التي قد يحضرها قرابة مليوني زائر يتوقع أن يحتشدوا في الساعات السابقة لمنتصف الليل تم اعداد فرقاً من الشرطة المدججة بالسلاح وكلابا بوليسية وطائرات هليكوبتر وإجراءات تفتيش للحقائب في قطارات الأنفاق، وسيقوم خفر السواحل وسفن تابعة للشرطة بدوريات في الممرات المائية المحيطة بمانهاتن.

من جهة أخرى، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية رجلاً في سيدني وجه عبر مدونة إلكترونية تهديدات تتعلق بالاحتفالات بالسنة الجديدة التي يتم تنظيمها حول الميناء ودار الأوبرا الشهيرة، على ما أعلنت السلطات أمس الجمعة.