«صحة دبي» تستعد لرأس السنة بمستشفى ميداني وعيادات وفرق طبية محترفة

أنهت هيئة الصحة بدبي استعداداتها الطبية الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة، التي ستشهدها دبي مساء اليوم والمتوقع أن يصل عدد المشاركين فيها لأكثر من مليوني شخص حول برج خليفة والأماكن المحيطة بالبرج، حيث أسست الهيئة مستشفى ميدانياً مزوداً بأحدث التجهيزات الطبية والأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية، للتعامل السريع والفوري مع أية ظروف صحية طارئة، وتوفير أعلى درجات الرعاية والخدمات الصحية لجمهور المشاركين في الاحتفال.

كما أسست الهيئة عيادة طبية مطورة داخل مركز (دبي مول)، إضافة إلى عيادات متنقلة في نطاق الاحتفالات، في الوقت نفسه شكلت الهيئة فرقاً طبية محترفة مكونة من استشاري و56 طبيباً وممرضاً وإدارياً متخصصاً، لإدارة عمليات الرعاية الصحية وتأمين الاحتفالات (طبياً)، حيث ستتواجد الفرق الطبية بداية من ظهر اليوم، وحتى شروق شمس يوم غد، يعزز جهودها فريق آخر مكون من 13 طبيباً في مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي، حيث عممت الهيئة على أطباء الطوارئ كافة، بضرورة التواصل مع المستشفى الميداني والعيادات الطبية المتنقلة، لتقديم المساعدة في أي وقت.

مكانة دولية

وقال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن مدينة دبي رسخت مكانتها الدولية، ولاسيما على خارطة السياحة، وأنها أصبحت أيقونة احتفالات رأس السنة (عالمياً)، حيث يتابع احتفالاتها ملايين الأفراد من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى ملايين المحيطين ببرج خليفة والمتابعين من الأماكن الأخرى داخل الدولة، وهو ما يعكس الوجه الحضاري المشرق لدبي.

كوادر متميزة

وأكد معالي القطامي أن هيئة الصحة بدبي وبالتعاون المثمر مع جميع الجهات ذات العلاقة والأطراف المعنية، تحرص على أداء دورها بكل مسؤولية في مثل هذه الاحتفالات والمناسبات السنوية، التي تسخر لها جميع الإمكانيات الطبية، التي تقوم عليها نخبة من كوادرها الطبية المتميزة، المزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات والمستلزمات، التي تمكنها من بسط أفضل سبل الرعاية الصحية في مناطق الاحتفالات، وخاصة المنطقة المحيطة ببرج خليفة. وقال معاليه إن خطة هيئة الصحة بدبي، تتسع لحالات الانتشار الطبي السريع، ليس فقط في منطقة برج خليفة ومحيط البرج، وإنما في جميع المسارات المؤدية إلى مناطق الاحتفالات كافة.