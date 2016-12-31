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قمة الأهلي والزمالك تكتب كلمة النهاية لمساعد كاساى

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قمة الأهلي والزمالك تكتب كلمة النهاية لمساعد كاساى قمة الأهلي والزمالك تكتب كلمة النهاية لمساعد كاساى

>كتب عادل عقل

أنهى الحكم المساعد المجرى جابور ايروس، مسيرة التحكيم الدولى بتواجده ضمن طاقم حكام القمة بقيادة مواطنه فيكتور كاساى، الذى أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الذى أقيم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

 

كان المساعد الأول جابور أيروس قد بلغ سن التقاعد الـ45 عاما بالقائمة الدولية فى نهاية ديسمبر الجارى، لتكون القمة 113 بين الأهلى والزمالك هى آخر مبارياته الدولية طبقا لمعايير ولوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ"فيفا"، التى تنص على أن سن التقاعد للحكام الدوليين 45 عاما.

 

جدير بالذكر أن الطاقم المجرى يضم بالإضافة إلى فيكتور كاساى كلا من الثنائى جابور أيروس و جورجى رينج مساعدين والحكم الرابع آدم فاركس.

 

 

 

 

 

 


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