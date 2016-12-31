"التعليم" تخاطب المديريات لتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات

كتب محمود طه حسين

تخاطب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، اليوم السبت، بشأن موافقة مجلس الوزراء على توصية اللجنة العامة بمجلس النواب حول تأجيل تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، المتعلقة بأداء طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات الامتحانات باللغة التى يدرسونها حتى العام المقبل.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تعميم منشور للمديريات بشأن تأجيل قرار إلغاء التعريب حتى العام المقبل، بعد موافق مجلس الوزراء على ذلك فى المذكرة التى تقدم بها الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالنواب، إلى مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية.