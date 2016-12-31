محمد عبده وعبدالله رويشد يشاركان البحرين أعيادها

تمتد فعاليات احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية طوال شهر ديسمبر، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة في العام 1783 ميلادية ، والذكرى 45 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 17 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمقاليد الحكم.

امتدت الفعاليات والحفلات الغنائية التي رصدتها "سيدتي" في أكثر من جانب ومكان وشارك فيها عدد من الفنانين العرب والبحرينيين ، في حلبة البحرين، وفعاليات ثقافية ووطنية ومهرجانات في العديد من الجهات، ومنها المسرح الوطني والصالة الثقافية ، والكورنيش والجامعات .

رويشد وحفلات العيد الوطني

وشهد ختام أيام مهرجان العيد الوطني الذي نظمته حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" حفلاً فنياً جماهيرياً ، حظي بجمهور واسع استمتع بالحفل الغنائي الكبير الذي أحياه الفنان عبد الله رويشد والذي تغنى في حب البحرين وأمتع الحضور بباقة من الوصلات الغنائية المعروفة ، وعدد من أغانيه القديمة والجديدة التي أطربت الجمهور وتمايل راقصاً عليها ، وبادل رويشد الجمهور الحب بالتصفيق والإعجاب .

ودعت حلبة البحرين البلدية جميع الجماهير البحرينية والمقيمين وزائري مملكة البحرين المدعوين للاحتفال بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في حلبة البحرين الدولية، وفتحت الحلبة أبوابها أمام الزوار يومياً من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، وذلك بمبلغ رمزي وهو 500 فلس فقط، أربعة أيام متواصلة من الحفلات الغنائية في معرض للتسوق والعديد من الفعاليات الأخرى من خلال فرق شعبية وتراثية ، وفرق العرضة البحرينية والخليجية .

وكان للجمهور لقاء مع الفنانة السعودية داليا التي شدّت الحضور بأغانيها ، وحصدت التصفيق والإعجاب الواسع .

خالد فؤاد

وكان للجمهور في العيد لقاء ممتع مع الفنان البحريني خالد فؤاد، وهو من المطربين البحرينيين الشباب الذين برزوا في الفترة الأخيرة على الساحة الغنائية البحرينية والخليجية ، وقدم وصلات من أغانيه " السينغل " التي أثارت حماس الجماهير ، وطالبه بالعديد من الأغاني التي أشتهر بها .

محمد عبده "مذهلاً " على مسرح البحرين

وكان جمهور "فنان العرب" محمد عبده ،على موعد مع فنانهم في حفلة " استثنائية " كما وصفتها الصحافة الخليجية ، خلال الحفلة التي نظمتها هيئة البحرين للثقافة والآثار ، وعلى مسرح البحرين الوطني .

اعتلى محمد عبده المسرح كعادته في الوقت المحدد ، واستمر بالغناء على المسرح لثلاث ساعات من المتعة والإحساس ، ورافقته فرقته الموسيقية ، وعدد من الموسيقيين البحرينيين ، وقدم أعذب أغنياته الشهيرة، وبعض الأغاني التي كان يطلبها الجمهور وخصوصاً الجمهور السعودي بإلحاح ، في حفلة تم الإعداد لها والتنظيم من قبل هيئة الثقافة بنجاح.

وغازل "فنان العرب" محمد عبده البحرين بطريقته الخاصة حينما غنّى لها " مذهلة " ليذهل الجماهير ، فقد أدى الأغنية وكأنه يغنيها لأول مرة ، بصوت عميق مليء بالإحساس النابع من أصالة الفن الخليجي ، وظل الجمهور الذي حضر الحفل يصفق لعبده طويلاً بعد أن انتهى من أداء الأغنية ، وكذلك المعجبين الذين أصروا على تحية " أبو نورة " .

تحية للبحرين

ولم ينس "فنان العرب" أن يحيي الشعب البحريني ، ويقدم خالص التهنئة بالعيد الوطني لمملكة البحرين وعيد الجلوس ، متمنياً مزيداً من النجاح والتقدم ، ليستكمل باقته الغنائية بالمزيد من أغانيه الرائعة وسط التصفيق والهتاف المتواصل ، ومنها أغنية " معزومة ويا المعازيم " مين يحب الثاني أكتر "، و "يا غالي الأثمان"، و أطرب الجمهور، بأغنيته الشهيرة "هلا باللي له الخاطر يهلي " وأغنية "جرح المودة " وأغنية "أبعاد كنتم" التي كانت " مسك ختام الحفلة ، وسط مطالبة الجماهير والحضور بسماع أغنية " ومقادير " .

حضور خليجي

وشهدت حفلة محمد عبده حضوراً جماهيرياً خليجياً وبحرينياً واسعاً، وحضرتها وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ، حيث أكدت هيئة البحرين للثقافة والآثار، أن استضافة "فنان العرب" محمد عبده من شأنه إثراء الأجواء الثقافية لمملكة البحرين، وأن ريع الحفل خصص من أجل دعم أنشطة مسرح البحرين الوطني الذي يساهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز ثقافي وحضاري.

تكريم محمد عبده

وقامت وزيرة الثقافة بتكريم الفنان محمد عبده ، بعد نهاية الحفل تكريماً لجهوده ، ومسيرته الفنية ، ودعمه لأنشطة مسرح البحرين الوطني .