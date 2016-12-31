ماذا تمنت العروس بلقيس لجمهور "سيدتي" عشية حفل زفافها؟

أقيم حفل زفاف الفنانة بلقيس ورجل الأعمال السعودي الشاب سلطان عبد اللطيف في فندق أرماني دبي أمس الخميس الواقع في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2016.

حفل الزفاف الأسطوري الذي كثرت التنبؤات والتوقعات بشأنه من قبل متابعي الفنانة بلقيس، والتي انتشرت ثم ما لبثت أن تحولت إلى حقيقة.

كان حفل الزفاف كما كان متوقعاً قد ضمّ عدداً كبيراً من المدعوّين الذين كانوا من مختلف أطياف المجتمع الخليجي والعربي من أهل وأصدقاء وفنانين وإعلاميين ورجال أعمال ومشاهير. وكان من ضمن المدعوين الفنانة وعد التي ارتدت فستاناً أسود طويلاً مطعّماً بالكريستال بلمسات الشيفون عند الخصر، والفنانة هند البحرينية، والإعلامية لجين عمران، والإعلامية علا الفارس، بالإضافة إلى الفنانين وليد الشامي الذي ارتدى بزّة سوداء مع حذاء ذهبي، والفنان عبادي الجوهر. وقد التحقت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحفل في وقت متأخّر مرتدية فستاناً زهرياً.

كذلك حضر الكثير من سيدات الأعمال أمثال مصمّمة المجوهرات زوزو كهرمانة والدكتورة رواد عبد القادر .

بدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً حين قامت والدة الفنانة بلقيس وأختها باستقبال المدعوّين فأطلقتا الزغاريد والتهليلات الدينية التي تستخدم في الأفراح عادة. وصاحب ذلك الاستقبال تقديم القهوة العربية مع الشوكولاتة. أمّا الحفل فقد كان منظماً في القاعة الخارجية لفندق أرماني بإطلالة كاملة على برج خليفة واستدارة النافورة الشهيرة التي بقيت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام الحاضرين حتى جاء موعد استقبال العروسين.

كانت الطاولات مزينة بالشموع الضوئية والورود ذات اللونين الزهري والفوشيا والموضوعة في أواني كريستالية فاخرة.

" كوشة" العروس كانت بدورها خيالية، فقد صمّمت شجرة من الكريستال تتدلى منها عناقيد الزجاج الكريستالي التي تعكس الأضواء وسط القاعة الخارجية ومقابل برج خليفة تماماً، ووضعت تحتها أريكة ملكية ذهبية.

وقد نصبت شاشة عملاقة ليتمكّن الحضور من مشاهدة مقاطع عن العروسين بمصاحبة مقاطع شعرية كتبت للعروسين بلقيس وسلطان شخصياً.

حضر الكثيرون من الوسط الفني والإعلامي الخليجي وسيدات الأعمال. وبعد أن وصل الجميع وامتلأت القاعة بالمدعوّين، وعند الساعة العاشرة والنصف، دخل سلطان القاعة الخارجية بزفة وتهليل وعلى أنغام أغنية للفنان ماجد المهندس محاطاً بأصحابه وأهله، ورافقه كلّ من والده عبد اللطيف بن علي باهديله ووالد بلقيس الفنان أحمد فتحي. أمّا بلقيس فقد أطلت على الجميع بإطلالة ملكيّة لا تخلو من الرقيّ حيث أطلّت بفستان ملكي ذي ذيل طويل مرصّع بأكثر من 24 ألف قطعة من الألماس، وهو من تصميم المصمّمة تيما عابد، واستغرق إعداده أكثر من 1500 ساعة .

قام العروسان بعمل مشهد لقاء فريد، إذ قدّمت العروس من الجهة المقابلة، وعلى أنغام أغنية للفنان حسين الجسمي، أعدّها شخصياً للعروسين بهذه المناسبة في الوقت الذي اعتذر عن القدوم بسبب مشاغل طارئة.

تقدّمت بلقيس من وسط النافورة لتقابل عريسها سلطان الذي كان بانتظارها على الطرف الآخر.

وبعد التقاء العروسين ضمن مشهد رومانسي أمام أعين الحاضرين، زُفّا على أنغام وأهازيج فرقة حجازية، ورقصا خلال ذلك مرحّبين بالضيوف برفقة والديهما، قبل أن تتولّى فرقة مصرية زفّ العروسين أيضاً.

وما إن توجّه الثنائي إلى "كوشة" العروس حتى تدافع المدعوون لتقديم التهاني والتبريكات وأخذ صور تذكارية معهما.

أحيت الحفل الفنانة وعد التي صرّحت لـ"سيدتي" بفرحها لبلقيس وسلطان متمنية لهما السعادة، وأضافت القول إن بلقيس وسلطان يناسبان بعضهما كثيراً.

وعند تهنئتنا لها، أشادت العروس بلقيس بإعجابها بحضور أسرة "سيدتي" اللافت في جميع المناسبات، ووجهت كلمة من خلالنا إلى جمهورها بأنها تتمنى لهم جميعاً الزواج، وقبل عام 2017.

أما الإعلامية لجين عمران فقد تمنت لبلقيس عبر "سيدتي" أن تبعد عين الحسّاد عنها وعن عريسها، وأضافت أن هذا الزواج هو زواج السنة بلا منازع، كما أن الفنان وليد الشامي بدوره أخبر "سيدتي" بإعجابه بالحفل وتمنياته للعروسين بالسعادة والسرور وأن يريا أحفادهما، واصفاً بلقيس بالأخت العزيزة والغالية.

شوهد أيضاً من ضمن المدعوين المصمّم شربل كرم، وهو من مصممي أزياء الفنانة بلقيس، فأشاد بالفنانة بلقيس وبذوقها في انتقاء الملابس، وتمنّى لها زواجاً سعيداً.

الفنانة هند البحرينية أهدت بدورها أغنية للعروسين، تبعتها فترة العشاء، ثمّ توجّه الجميع إلى المأدبة التي كانت من تقدمة فندق أرماني، قبل أن يظهر سلطان مرتدياً بزة سوداء من كافالي بدل ما كان يرتديه من زيّ سعودي في أوّل الحفل. بعد ذلك كانت فقرة تقطيع قالب الزفاف الذي كان مبهراً للجميع إذ كان عبارة عن عشر طبقات مغلّفة بحلوى الذهب ومزيّنة بالزخارف الملكية، تعلوها أزهار وورود ذهبية. رافق تقطيعه زفّة أخرى للعروسين استمرّت حتى القاعة الداخلية على نمط الزفّة المغربية، لتنتقل الحفلة إلى هذه القاعة المغلقة التي بدأ بها الجميع بالرقص على أنغام هذه الفرقة.

تابعت الفنانة وعد إحياء هذه الليلة مع تشجيع الجميع على الرقص ودعوتهم إلى المشاركة. وقد شاركت والدة العروس التي عبّرت عن فرحها بزواج ابنتها التي انضمت الأخيرة إلى والدتها بالرقص معها مع تصفيق وتهليل الحاضرين، ثمّ تبع ذلك زفّة يمنية شعبية مع الزِّي الخاصّ لها. وانضمّ الضيوف إلى الرقص معهم متدافعين، وامتد الحفل الزفاف حتى الساعة الثالثة صباحاً، إلى أن حيّا الجميع العروسين وودّعوهما متمنين لهما بداية حياة سعيدة مع بعضهما البعض، ثم زفّت العروس بلقيس مع عريسها سلطان إلى الجناح المخصص لهما ضمن فندق أرماني.

بلقيس "وسيدتي"

وكانت "سيدتي" واكبت كل تفاصيل الحفل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فنقلت الحفل عبر "سناب شات" الذي حظي بأعلى نسبة مشاهدة.

والتقطت عدسة "سيدتي" تصريحاً للعروس بلقيس، عندما قمنا بتهنئتها والتمني لها بالسعادة باسم أسرة "سيدتي"، فرحّبت بوجود "سيدتي" معها في حفل زفافها ومشاركتها الفرحة الكبرى، ووجّهت كلمة إلى جميع معجبيها ومتابعيها من خلال مجلة "سيدتي"و"سيدتي نت" قائلة: "عقبالكم جميعاً، إن شاء الله ما يجي عام 2017 إلا كلكم متزوجين".