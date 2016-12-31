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موجة برد في اليونان وفتح محطات المترو للمشردين

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18549960_303.jpgقررت سلطات مدينة أثينا فتح محطات مترو وتخصيص أربع قاعات مزودة بأجهزة تدفئة لاستقبال المشردين، وذلك بسبب موجة البرودة القارسة التي تسود اليونان حيث انخفضت درجات الحرارة وتساقط الجليد وهو أمر نادر في هذه المدينة.فتحت السلطات اليونانية في وسط العاصمة أثينا خمسا من محطات المترو لإيواء المشردين من البرودة القارسة التي تجتاح اليونان.

وقالت إدارة المدينة إن هذا الوضع سيستمر بداية من اليوم الجمعة (30 كانون أول/ ديسمبر 2016) حتى إشعار آخر، مشيرة إلى تخصيص أربع قاعات مزودة بأجهزة تدفئة لاستقبال المشردين.

وأضافت الإدارة أن هناك مختصين في العمل الاجتماعي مسؤولين عن إمداد آلاف المشردين بوسط العاصمة اليونانية بالملابس والأغطية والمواد الغذائية.

وكانت درجات الحرارة انخفضت بشدة خلال الأيام الماضية في اليونان إذ تصل حاليا إلى درجة التجمد خلال الليل، كما يتساقط الجليد بصورة مستمرة وهو أمر نادر في هذه المدينة.

ولا تتوقع هيئة الأرصاد في اليونان تحسن الطقس إلا بداية من منتصف الأسبوع المقبل.

ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ)
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