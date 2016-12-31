ضبط هارب صادر ضدة حكم بالسجن 25 عاما بنجع حمادى

قنا - وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، القبض على عاطل، صادر ضده حكم قضائى بالحبس المؤبد، وذلك لاتهامه فى قضايا تجارة مخدرات وحيازة أسلحة دون ترخيص، بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى يفيد تمكن قوات الأمن بكمين قرية الشعانية شرق نيل مركز نجع حمادى شمال قنا، من إلقاء القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضايا تجارة مخدرات وحيازة أسلحة دون ترخيص.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.