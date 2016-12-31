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ضبط 11 قضية تموينة متنوعة خلال 24 ساعة بقنا

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ضبط 11 قضية تموينة متنوعة خلال 24 ساعة بقنا ضبط 11 قضية تموينة متنوعة خلال 24 ساعة بقنا

>قنا – هند المغربى

تحقق نيابات قنا الجزئية بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن، المحامى العام  لنيابات قنا، فى ضبط 11 قضية تموينية  متنوعة تم ضبطها خلال 24 ساعة.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة أمنية من مباحث برئاسة المقدم تامر الحفناوى، من ضبط 11 قضية تموينية متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر وأخرى بدون فواتير.

فيما تم ضبط "أبو المجد ح ع 60 سنة بائع متجول" بحوزته 34 أسطوانة بوتجاز و"عزت أ م 43 سنة تاجر" لحيازته طن أسمنت بدون فواتير، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيقات. 

 


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