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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 30 / 12 / 2016

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 30 / 12 / 2016 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 30 / 12 / 2016

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الجمعة 30 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، تعادل الإسماعيلى مع الاتحاد، وستراكا يراقب المباراة من المدرجات، ورد فعل محمد عواد بعد الانضمام للمنتخب، وإرسال فاكس رسمى للمحلة لشراء مدحت فقوسة.

 

ستراكا يراقب لاعبى الإسماعيلى فى مباراة الاتحاد

 

تواجد ستراكا، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، فى مدرجات استاد الإسماعيلية، لحضور مباراة فريقه أمام الاتحاد فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش ومعرفة المراكز التى تحتاج للدعم.

 

محمد عواد بعد الانضمام للمنتخب: "العروسة وشها حلو عليا"

 

أبدى محمد عواد حارس الإسماعيلى سعادة بالغة بعد اختياره لصفوف الوطنى المشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، على أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى أول من أبلغه بانضمامه لصفوف معسكر منتخب ، حيث تلقى اتصالا منه عقب إعلان الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة قائمة المنتخب وطالبه بالتألق خلال المعسكر بسبب المنافسة الشرسة مع الثلاثى عصام الحضرى وشريف إكرامى وأحمد الشناوى.

 

رسميا.. الإسماعيلى يطلب ضم "فقوسة" المحلة

 

تلقى نادى غزل المحلة فاكسا رسميا من النادى الإسماعيلى يطلب فيه معرفة الشروط المادية لمجلس ادارة غزل المحلة من أجل التعاقد مع مدحت فقوسة لاعب خط وسط منتخب الشباب وناشئ غزل المحلة.


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