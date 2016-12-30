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نتائج مباريات اليوم الجمعة 30 / 12 / 2016

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نتائج مباريات اليوم الجمعة 30 / 12 / 2016 نتائج مباريات اليوم الجمعة 30 / 12 / 2016

>كتب سليمان النقر

أقيمت اليوم 3 مباريات فى ختام منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، حيث التقى المقاصة الشرقية على استاد الفيوم، والمصرى مع الإنتاج الحربى على استاد برج العرب، وأخير الإسماعيلى مع الاتحاد على استاد الإسماعيلية.

 

نتيجة مباراة المقاصة والشرقية

فاز المقاصة على الشرقية بهدفين مقابل هدف، أحرز أحمد عبد الظاهر وإيريك تراورى هدفى المقاصة فيما سجل حسام حسن هدف الشرقية من ركلة جزاء.

 

نتيجة مباراة المصرى والإنتاج الحربى

فاز المصرى على الإنتاج بهدفين مقابل هدف، أحرز فريد شوقى وأحمد جمعة هدفى المصرى، فيما سجل محمود فتح الله هدف الإنتاج من ركلة جزاء.

 

نتيجة مباراة الإسماعيلى والاتحاد

تعادل الإسماعيلى مع الاتحاد بهدف لكل فريق، أحرز محمد أبو المجد "بوشا" هدف الإسماعيلى، فيما سجل هدف حسن طارق هدف الاتحاد.


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