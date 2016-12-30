أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الميزان السبت 31 ديسمبر

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان السبت 31 ديسمبر حظك اليوم برج الميزان السبت 31 ديسمبر

برج الميزان

مهنياً: يخدمك الحدس الذي لن يخدعك، وتستفيد منه في العمل كما في الشؤون المادية، ويساعدك على اكتشاف أسباب بعض القلق أو الإحباط

عاطفياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة

صحياً: قم بخطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تطبيقها

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى