رونالدو: أقوم بالأعمال الخيرية لأن الله يعوضني خيرا بمساعدة الآخرين

كتب إبراهيم حسان

أكد البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسبانى، قيامه بالعديد من الأعمال الخيرية، لظنه بأن هذا أمر جيد، وعندما يساعد الآخرين يشعر بالسعادة، مستدركا "عندما تقوم بمساعدة الآخرين فإن الله يعوضك خيرًا".

وأضاف فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" الذى يذاع على فضائية ON E، أن الأشياء الحمقاء التى يقوم بها مع أصدقائه عندما يجتمعوا سويا تجعله يضحك، مشيرا إلى أن أصدقائه الحقيقيون خارج مجال كرة القدم، وهم الأشخاص الذى يثق بهم ولديه علاقات قوية معهم، كما أن لديه أصدقاء كثيرين داخل هذا المجال الكروى أيضا، لكن خارجه أكثر، وهم من يطلق عليهم الأصدقاء الحقيقيون.

وأوضح نجم ريال مدريد الإسبانى، أن تتبع المصورين لالتقاط الصور له عندما يصطحب ابنه إلى المدرسة، أو أثناء التسوق جزء من حياته لكونه مشهور، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يشكو من حياته، لدفعه الثمن بمثل هذه الأشياء لأنه مشهور، "تتبع المصورين لى شئ مزعج لكن هذه حياتى وهم يقومون بعملهم وهذه سنة الحياة".

وأعرب الدون عن سعادته بحياته وصحة عائلته، مضيفا "أنا أغنى وأرقص، لكن صوتى ليس الأفضل كى أكون صريحا".