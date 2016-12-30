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كريستيانو رونالدو: إهتمامى بأن أكون الأفضل سبب حفاظى على مستوايا 8 سنوات

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كريستيانو رونالدو: إهتمامى بأن أكون الأفضل سبب حفاظى على مستوايا 8 سنوات كريستيانو رونالدو: إهتمامى بأن أكون الأفضل سبب حفاظى على مستوايا 8 سنوات

كريستيانو رونالدو

قال اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسبانى، إن المركز الذى يحتله الآن والذى وصل إليه فى مسيرته كلاعب كرة قدم، يتطلب تكريس النفس بنسبة 100% من أجل تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن الأمر لا علاقة له بعدد الساعات المستغرقة فى التدريب، لأنه يمكن التدريب لمدة ساعة واحدة وتكون قادر على إعطاء المزيد.

وأضاف “رونالدو” فى حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج “كل يوم” الذى يذاع على فضائية ON E، أنه يحاول دائما أن يكون الأفضل فى عمله، لذلك تمكن من الحفاظ على مستواه طوال الثمانى سنوات السابقة وهو فخور بذلك الأمر، مشددًا على الاستمرارية فى العمل بقوة للحفاظ على هذا المستوى مستقبلًا.

وأوضح نجم ريال مدريد الإسبانى، أنه يحاول دائما أن يكون اللاعب الأكثر قيمة، ولكن هذا ليس دافع فى حد ذاته بالنسبة له، إنما الحافز له هو لعب الكرة وأن يكون الأفضل فيها، ولاسيما أنه يحب وظيفته، من أجل تحقيق النجاح له ولجمهوره فى نفس الوقت.

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أونا