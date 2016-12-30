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الأمن العام اللبناني يفرج عن "كليب" جوزف عطية

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الجمعة 30-12-2016 20:05

طرح الفنان جوزف عطية عمله الجديد "روح" على قناته الرسمية على "يوتيوب" وذلك بعد أن وافقت الرقابة على عرضه، بعد اقتطاع مشهد منه، اعتبرته عنيفاً، حيث يلعب عطية دور الرجل الخائن الذي تطنعه حبيبته في ظهره بعد أن تكتشف خيانته لها.
جوزف عطية علق على طرح الأغنية" الانتظار انتهى استمتعوا بالكليب حصرياً على قناتي الخاصة باليوتيوب، لطالما أحببت أن أختبر قدراتي التمثيلية والمخرج بهاء خداج أخرج الأفضل عندي".
الأغنية من كلمات أميل فهد، وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع عمر صباغ، ويعتبر الكليب أولى أغنيات ألبوم جوزف عطية المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة

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